Москва, 5 февраля, 2025, 18:45 — ИА Регнум. Требования главы киевского режима Владимира Зеленского о передаче Киеву американского ядерного оружия звучат на фоне личных ощущений Зеленского, что он больше нужен НАТО, чем альянс нужен ему, заявил политолог Юрий Светов в разговоре с ИА Регнум.

ИА Регнум

Зеленский заявил в интервью британскому ведущему Пирсу Моргану, что США могут дать Украине ядерное оружие, если не хотят принимать в НАТО. Помимо этого, Зеленский потребовал «отдать» Киеву ракетные комплексы, профинансировать миллионную армию и перебросить контингент западных стран на Украину.

«Он, таким образом говорит, что я вам в НАТО нужен больше, чем мне нужно НАТО. Потому что вот уйдут американцы из Европы, а я со своей армией займу их место и буду вас защищать. Он себя позиционирует как человек, который остро нужен всем остальным. Это и придаёт ему уверенности, что он может требовать ядерное оружие», — объяснил Светов.

Эксперт выразил мнение, что американцы никогда не дадут ядерное оружие ни Украине, ни кому-то другому. Политолог считает, что в США прекрасно понимают, к каким последствиям это может привести и как такой шаг может повлиять на появление ядерного оружия в других странах.

«Президент США Дональд Трамп говорит, что не хочет давить на Иран, но и не позволит этой стране получить ядерное оружие. А если дать это ядерное оружие Украине, то как в таком случае давить на Иран и другие так называемые предъядерные страны? Не дадут они никогда. Зачем им это надо? Какая логика? Зачем ему нужно давать какие-то козыри Зеленскому?»— сообщил собеседник агентства.

Сам факт выступления Зеленского на американском телеканале с такой риторикой эксперт объяснил существованием в Штатах разных точек зрения по поводу окончания боевых действий на Украине. Светов рассказал, что среди американского правительства есть те, кто склоняет Трампа к продолжению конфликта.

«Есть одни, кто говорит Трампу, что это не их война и задача как можно быстрее с ней покончить. А есть другие, и в этом стане говорят обратные вещи. Например, вот этот спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог, который дневал и ночевал на Украине, его дочка многократно была там, и явно они как-то замешаны в местных делах»,— уточнил политолог.

Специалист обратил внимание и на то, что надежды получить ядерное оружие у Зеленского есть. Он давит и видит, как ему удавалось заполучать танки, самолёты и ракеты, поэтому всё время вздувает ставки, считая, что рано или поздно дрогнут и дадут, сообщил эксперт.

Полковник в отставке, военный эксперт, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин в беседе с ИА Регнум указал на то, что такие заявления Зеленский делал всё время. По словам полковника, риторика главы киевского режима всегда имела провокационный характера.

«Он продолжает действовать отработанными технологиями не первый год. Зеленский полагает, что если не мытьем, так катаньем, но удастся получить желаемое. Если не ядерное оружие, то ещё что-то попросит. Вот не дают ядерное оружие, тогда дайте ракеты средней дальности, допустим, THAAD и так далее. То есть всё время Зеленский будет в этом режиме и не стоит думать, что он скоро прекратит», — подытожил Кошкин.

Как передавало ИА Регнум, в октябре 2024 года Зеленский заявил, что только обладание ядерным оружием может стать для Украины альтернативой вступлению в НАТО. По его словам, он затрагивал эту тему во время встречи с Трампом, который на тот момент был кандидатом в президенты США.

Президент России Владимир Путин 28 ноября, комментируя призывы на Западе передать Украине ядерное оружие, подчеркнул, что Москва никогда этого не допустит. Россия будет следить за каждым шагом киевского режима и будет использовать все средства поражения, которыми обладает, предупредил он.

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев 26 ноября назвал подготовкой к ядерному конфликту с Россией угрозы передать ядерное оружие Украине. Он назвал такую идею абсурдной, учитывая то, что она может привести к ответным действиям от страны, обладающей крупнейшим ядерным потенциалом.