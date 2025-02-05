Калининград, 5 февраля, 2025, 16:56 — ИА Регнум. Суд отправил под стражу обвиняемого в деле об убийстве семилетнего мальчика в Калининградской области. Об этом сообщил корреспондент ТАСС из зала суда.

Калининградский Следком Следственные мероприятия по делу об убийстве

Отмечается, что отчима, сознавшегося в убийстве семилетнего пасынка, отправят в следственный изолятор до 3 апреля.

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