Ростов-на-Дону, 5 февраля, 2025, 16:53 — ИА Регнум. Партия «Единая Россия» приостановила членство вице-губернатора Ростовской области Лилии Федотовой, подозреваемой в превышении полномочий. Об этом 5 февраля сообщил представитель пресс-службы ростовского отделения партии.

Эрик Романенко/ТАСС

«Решение о приостановлении членства в партии Федотовой было принято в местном отделении «Единой России» по месту учёта», — приводит его слова «РИА Новости».

Как передавало ИА Регнум, уголовное дело в отношении Федотовой возбудили 3 февраля. По версии следствия, чиновница своими действиями нанесла бюджету региона ущерб в размере 1,9 млрд рублей, взяв в 2020 году кредит на нужды области в коммерческом банке, несмотря на то, что в бюджете были свободные остатки.

Федотову задержали и допросили. Она дала показания и заявила, что отрицает вину. Чиновница обещала не скрываться от следствия, отметив, что за границей была, только когда летала в Турцию во время отпуска.

4 февраля Ленинский суд Ростова-на-Дону арестовал Федотову на два месяца. Следователь, ходатайствуя о заключении подозреваемой под стражу, указывал на то, что ранее вице-губернатор региона выезжала за границу, а её сын живёт с семьёй в Испании.