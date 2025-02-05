Москва, 5 февраля, 2025, 16:51 — ИА Регнум. Суд в Москве оштрафовал шведский стриминговый музыкальный сервис Spotify на 10 млн рублей за отказ локализовать данные россиян. Об этом 5 февраля сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции российской столицы.

Global Look Press/ Mateusz Slodkowski/Keystone Press Agency

Сервис Spotify признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 13.11 КоАП РФ («Нарушение законодательства РФ в области персональных данных»).

«Назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 10 млн рублей», — говорится в сообщении.

Решение принял мировой судья участка № 422 Таганского района. Spotify оштрафован по ст. 13.11 КоАП РФ во второй раз.

Как сообщало ИА Регнум, сервис Spotify объявил об уходе из России в 2022 году после начала СВО. Руководство компании объяснило это решение тем, что после введения в РФ уголовной ответственности за фейки возникают «дополнительные ограничения на доступ к информации».

В июле 2022 года мировой судья участка № 422 Таганского района Москвы оштрафовал Spotify на 500 тыс. рублей за отказ локализовать данные пользователей в России.