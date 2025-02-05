Москва, 5 февраля, 2025, 16:49 — ИА Регнум. Россия вернула из украинского плена 150 бойцов, взамен Украине передали 150 военнослужащих Вооружённых сил Украины. Об этом 5 февраля сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Пока все освобождённые российские военнослужащие находятся в Белоруссии. Им оказывают психологическую и медицинскую помощь, а также предоставили возможность связаться с родными.

«При возвращении российских военнослужащих из плена посреднические усилия гуманитарного характера оказали Объединённые Арабские Эмираты», — говорится в Telegram-канале министерства.

Как передавало ИА Регнум, 30 декабря 2024 года в Россию из украинского плена также вернулись из плена 150 военнослужащих. Предыдущий обмен состоялся 19 октября по формуле 95 на 95.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 12 декабря подчеркнул, что российская сторона никогда не отказывалась от обмена пленными. Также Москва остаётся открытой для мирных переговоров, о чём неоднократно заявляла.