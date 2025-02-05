Баку, 5 февраля, 2025, 17:12 — ИА Регнум. Суд в Баку смягчил меру пресечения бывшей судье Елене Хахалевой из Краснодарского края. Об этом 5 февраля сообщило азербайджанское информагентство АРА.

Краснодарский краевой суд

«Решением суда от 4 февраля 2025 года мера пресечения в виде ареста в отношении Елены Хахалевой была отменена, и прокуратурой Хазарского района Баку в отношении неё избрана мера пресечения в виде передачи под надзор полиции», — процитировало агентство сообщение прокуратуры Азербайджана.

Ведомство уточнило, что изучает поступившие от Генпрокуратуры РФ документы об экстрадиции Хахалевой в Россию.

Как сообщало ИА Регнум, в январе бывшую судью Краснодарского краевого суда Хахалеву задержали в аэропорту Баку по требованию Генпрокуратуры России. Она собиралась вылететь в Дубай. Во время прохождения паспортного контроля выяснилось, что гражданка РФ находится в розыске.

По решению бакинского суда Хахалева 24 января была отправлена под арест на 40 суток. В правоохранительных органах Азербайджана сообщили, что бывшую судью экстрадируют в Россию.

Хахалева была назначена федеральным судьей Динского района Краснодарского края в 2002 году. Позднее её назначили заместителем председателя Краснодарского краевого суда.

В 2017 году Хахалева оказалась в центре скандала после свадьбы дочери Софии. Организация мероприятия обошлась семье Хахалевой в несколько миллионов рублей. В 2018 году её исключили из состава президиума Краснодарского краевого суда, а в августе 2019 года отстранили от ведения судебных процессов.

В июне 2022 года Ленинский районный суд Ростова-на-Дону заочно арестовал экс-судью, подозреваемую в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 и ч. 2 ст. 292 УК РФ («Мошенничество» и «Служебный подлог»).