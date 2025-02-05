Калининградская область, 5 февраля, 2025, 16:46 — ИА Регнум. Сотрудники детсада, который посещал убитый мальчик из Черняховска, в прошлом году вызвали полицейских, заметив у него на теле побои. Об этом сообщил телеканал RT.

ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко

«Ребёнок пришёл избитый: на ногах от попы до пяток были фиолетовые полосы от того, что его секли проводом, ухо было надорвано. Воспитатель и психолог вызвали полицию», — приводятся слова одной из сотрудниц.

Она отметила, что правоохранители всё зафиксировали, однако на учёт семью никто не поставил. Позднее оказалось, что мать ребёнка не стала писать заявление. Сам мальчик рассказывал педагогу, что обижен на мать, не защитившую от избиения отчимом.

Органы опеки прислали в детский сад информацию, что по результатам проверки нарушений не выявили, так как все дети были сыты, обуты, дом содержался в чистоте. Сотрудница уверена, что опека «сняла с себя ответственность». Мать ребёнка же назвала избиение способом воспитания, после чего ругалась с педагогами и угрожала им.

Как сообщало ИА Регнум, утром 3 февраля мать заявила о пропаже 7-летнего сына. Правоохранители, волонтёры и местные жители незамедлительно начали поиски. В рамках дела была установлена причастность к убийству ребёнка его 42-летнего отчима. Он до смерти избил мальчика 1 февраля. Утром следующего дня мужчина вывез тело в болотистую местность в черте города, убедив мать разыграть историю с пропажей. Она пойдёт под суд за укрывательство преступления.

Мужчину задержали 4 февраля. Он уже дал признательные показания, заявив, что избил ребёнка за якобы отказ делать физические упражнения. По уголовному делу назначен ряд судебных экспертиз, включая судебно-медицинские и биологические.