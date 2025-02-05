Киев, 5 февраля, 2025, 16:41 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский подписал закон о продлении на Украине военного положения и мобилизации сроком на 90 дней, до 9 мая. Об этом 5 февраля сообщает «Страна. ua».

Efrem Lukatsky/AP/TASS

В прошлый раз Зеленский заявлял о продлении срока мобилизации и военного положения 28 октября. Пролонгация стала 13-й с начала проведения спецоперации на Украине. 29 октября Верховная рада поддержала законопроект. Военное положение установили в период с 10 ноября 2024 года до 7 февраля 2025 года.

Ранее, 5 февраля, Зеленский допустил возможность проведения переговоров с президентом России Владимиром Путиным по урегулированию украинского конфликта. Глава киевского режима уточнил, что это единственная возможность для Киева «принести мир» Украине и сохранить её жителей.

При этом Путин 28 января отметил, что из-за своей нелегитимности Зеленский не может подписывать никаких договорённостей, в частности не может отменить собственный указ о запрете на переговоры с Россией. Глава государства добавил, что если переговоры начать сейчас, то они будут нелегитимны.

Президент РФ также уточнил, что сейчас на Украине есть только один легитимный орган власти — Верховная рада, полномочия которой могут продлеваться во время военного положения без выборов. Тем не менее при желании из ситуации можно найти выход, подчеркнул Путин.