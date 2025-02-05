Москва, 5 февраля, 2025, 17:33 — ИА Регнум. ВЭБ.РФ сопровождает 76 федеральных соглашений о защите и поощрении капиталовложений в различных отраслях экономики. Объем инвестиций в экономику страны превысит четыре триллиона рублей. Из них за период с 2022 по 2024 годы на основании положительного заключения ВЭБ.РФ уже заключено 45 соглашений, сумма инвестиций которых превышает 2,7 триллиона рублей.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

Применение механизма СЗПК позволяет инвесторам получить возмещение части понесенных инфраструктурных затрат и инвестировать в проекты в условиях долгосрочной предсказуемой налоговой среды. В частности, фиксируется актуальная на момент заключения СЗПК ставка по налогу на прибыль организаций. Таким образом, в отношении инвестиционных проектов, заключивших СЗПК до конца 2024 года, на период срока стабилизации не применяется повышение ставки данного налога, вступившее в силу в январе 2025 года.

Инструмент разработан минэкономразвития для создания стабильных условий реализации инвестиционных проектов. На сегодняшний день всего заключено 81 соглашение, включая 76 федеральных и пять региональных.

Заключенные СЗПК охватывают 42 региона, к числу лидеров среди которых относятся Ленинградская, Свердловская, Нижегородская области и Республика Татарстан (по четыре соглашения).

К числу преобладающих отраслей, в которых реализуются СЗПК, относятся обрабатывающее производство (28 проектов), сельское хозяйство, пищевая и перерабатывающая промышленность (17 проектов), добыча полезных ископаемых (17 проектов).

В настоящее время с использованием механизма СЗПК реализуются инвестиционные проекты, направленные на выпуск импортозамещающей продукции, создание производств, являющихся уникальными в мировом масштабе (например, проекты в сфере зеленой металлургии, обогащение руды). Кроме того, с использованием механизма СЗПК реализуются инвестиционные проекты, укрепляющие продовольственную безопасность страны (развитие производства сельскохозяйственной продукции и снижение доли импорта такой продукции на внутреннем рынке).