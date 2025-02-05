ВЭБ.РФ сопровождает 76 федеральных СЗПК с инвестициями более 4 трлн рублей
Москва, 5 февраля, 2025, 17:33 — ИА Регнум. ВЭБ.РФ сопровождает 76 федеральных соглашений о защите и поощрении капиталовложений в различных отраслях экономики. Объем инвестиций в экономику страны превысит четыре триллиона рублей. Из них за период с 2022 по 2024 годы на основании положительного заключения ВЭБ.РФ уже заключено 45 соглашений, сумма инвестиций которых превышает 2,7 триллиона рублей.
Применение механизма СЗПК позволяет инвесторам получить возмещение части понесенных инфраструктурных затрат и инвестировать в проекты в условиях долгосрочной предсказуемой налоговой среды. В частности, фиксируется актуальная на момент заключения СЗПК ставка по налогу на прибыль организаций. Таким образом, в отношении инвестиционных проектов, заключивших СЗПК до конца 2024 года, на период срока стабилизации не применяется повышение ставки данного налога, вступившее в силу в январе 2025 года.
Инструмент разработан минэкономразвития для создания стабильных условий реализации инвестиционных проектов. На сегодняшний день всего заключено 81 соглашение, включая 76 федеральных и пять региональных.
Заключенные СЗПК охватывают 42 региона, к числу лидеров среди которых относятся Ленинградская, Свердловская, Нижегородская области и Республика Татарстан (по четыре соглашения).
К числу преобладающих отраслей, в которых реализуются СЗПК, относятся обрабатывающее производство (28 проектов), сельское хозяйство, пищевая и перерабатывающая промышленность (17 проектов), добыча полезных ископаемых (17 проектов).
В настоящее время с использованием механизма СЗПК реализуются инвестиционные проекты, направленные на выпуск импортозамещающей продукции, создание производств, являющихся уникальными в мировом масштабе (например, проекты в сфере зеленой металлургии, обогащение руды). Кроме того, с использованием механизма СЗПК реализуются инвестиционные проекты, укрепляющие продовольственную безопасность страны (развитие производства сельскохозяйственной продукции и снижение доли импорта такой продукции на внутреннем рынке).