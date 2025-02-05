Москва, 5 февраля, 2025, 16:38 — ИА Регнум. Потепление климата на Земле способствует распространению в мире новых инфекций, а также тех, которые считались забытыми, поскольку давно не проявлялись. Об этом 5 февраля заявил эпидемиолог, заместитель президента Российской академии образования академик РАН Геннадий Онищенко.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

«Безусловно, потепление влияет на распространение инфекций <…> Меняет структуру заболеваний. Влияет на распространение и появление новых инфекций, забытых инфекций», — отметил он на пресс-конференции в Москве.

Онищенко заявил, что спрогнозировать, появления каких инфекций стоит ожидать, пока что сложно, но возможно. Для этого в России, например, уже 30 лет наблюдают за птичьим гриппом, контролируют и изучают все случаи заболеваний у людей.

Эпидемиолог также отметил, что распространению инфекций могут способствовать и низкие температуры. Человеку сложней бороться с заражением, если он переохладился.

Как передавало ИА Регнум, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в январе сообщил, что 2024 год стал самым жарким за всю историю наблюдений, которые начали вести в 1850 году. 22 июля среднесуточная температура на Земле составила 17,16°С, и этот день был признан самым тёплым в истории.

В Китае в декабре 2024 года произошла вспышка метапневмовируса человека (HMPV). Это привело к переполненности больниц и беспокойству общественности. Вирусолог, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн объяснил, что это не приведёт к эпидемии, так в прошлые годы распространение HMPV не было масштабным. Роспотребнадзор в курсе вспышки этого вируса и наблюдает за ситуацией.