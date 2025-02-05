Варшава, 5 февраля, 2025, 16:22 — ИА Регнум. Мэр Варшавы и кандидат на пост президента Польши Рафал Тшасковский заявил, что страна могла бы получить миллиарды, выставив Евросоюзу счёт за приём украинских беженцев.

Sergei Grits/AP/TASS

«Если бы мы выставили счёт Европейскому союзу за всех украинцев, которых мы приняли, и сказали, что ЕС должен за это заплатить, он должен был бы отправить нам миллиарды», — процитировал политика телеканал Polsat.

Он также напомнил, что выдвинувшая его партия «Гражданская коалиция» не даст согласия на воплощение в жизнь миграционного пакта ЕС, согласно которому Польше приходится принимать беженцев. Государство уже помогло миллионам украинцев, выполнив свои обязательства по европейской миграционной политике, подчеркнул он.

Как сообщало ИА Регнум, 5 февраля суд Евросоюза обязал Польшу выплатить штраф в размере более 320 млн евро за отказ своевременно изменить национальное законодательство в соответствие с правилами ЕС. Варшава пыталась обжаловать предыдущее постановление о штрафе или снизить его сумму. Суд ЕС отверг все доводы польской стороны.

В конце июля министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что украинцев, живущих в Европейском союзе, нужно вынудить вернуться к себе в страну. В сентябре он призвал ЕС остановить выплату пособия украинским беженцам, так как Варшава уже это сделала.

Премьер-министр Польши Дональд Туск также сообщил, что настаивает на необходимости перестать предоставлять убежища беженцам. Ранее он заявлял об этом в рамках новой миграционной политики.