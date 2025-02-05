Мэр Варшавы назвал способ получить от ЕС миллиарды с помощью беженцев
Мэр Варшавы: Польша могла бы получить от ЕС миллиарды за приём беженцев с Украины
Варшава, 5 февраля, 2025, 16:22 — ИА Регнум. Мэр Варшавы и кандидат на пост президента Польши Рафал Тшасковский заявил, что страна могла бы получить миллиарды, выставив Евросоюзу счёт за приём украинских беженцев.
«Если бы мы выставили счёт Европейскому союзу за всех украинцев, которых мы приняли, и сказали, что ЕС должен за это заплатить, он должен был бы отправить нам миллиарды», — процитировал политика телеканал Polsat.
Он также напомнил, что выдвинувшая его партия «Гражданская коалиция» не даст согласия на воплощение в жизнь миграционного пакта ЕС, согласно которому Польше приходится принимать беженцев. Государство уже помогло миллионам украинцев, выполнив свои обязательства по европейской миграционной политике, подчеркнул он.
Как сообщало ИА Регнум, 5 февраля суд Евросоюза обязал Польшу выплатить штраф в размере более 320 млн евро за отказ своевременно изменить национальное законодательство в соответствие с правилами ЕС. Варшава пыталась обжаловать предыдущее постановление о штрафе или снизить его сумму. Суд ЕС отверг все доводы польской стороны.
В конце июля министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что украинцев, живущих в Европейском союзе, нужно вынудить вернуться к себе в страну. В сентябре он призвал ЕС остановить выплату пособия украинским беженцам, так как Варшава уже это сделала.
Премьер-министр Польши Дональд Туск также сообщил, что настаивает на необходимости перестать предоставлять убежища беженцам. Ранее он заявлял об этом в рамках новой миграционной политики.