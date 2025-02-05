Варшава, 5 февраля, 2025, 16:20 — ИА Регнум. Российский зенитный ракетный комплекс «Деривация-ПВО», который вскоре появится в зоне специальной военной операции, станет ещё одним кошмаром для Вооружённых сил Украины (ВСУ) и ударом для НАТО. Об этом 5 февраля пишет польское издание Interia.

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Отмечается, новый комплекс не пропускает цели и «сбивает всё».

«Благодаря ему российская армия сможет быстрее и эффективнее нейтрализовать любые средства воздушного нападения, такие как дроны-камикадзе, а также бронетехнику противника», — говорится в публикации.

Как передавало ИА Регнум, 31 января американское издание Military Watch Magazine (MWM) написало, что Россия близка к запуску серийного производства усовершенствованной версии ракет «Искандер-М», у которой будет удвоена дальность полёта и увеличена точность. Отмечается, что новый тип вооружения займёт в российском арсенале важное место между обычным «Искандером» и «Орешником».

7 января MWM писало, что ВСУ стали более уязвимыми из-за использования ВС РФ ракет «Искандер-М». Отмечалось, что российские ракеты в том числе эффективно используются для уничтожения западных зенитно-ракетных комплексов Patriot.