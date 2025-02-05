Москва, 5 февраля, 2025, 16:19 — ИА Регнум. Военные округа утратили межвидовой статус. Соответствующий указ в среду, 5 февраля, подписал президент России Владимир Путин.

Евгений Биятов/РИА Новости

Отмечается, что Путин подписал указ о преобразовании военных округов в управления, таким образом подразделения ВМФ и ВКС выводятся из подчинения округам, но подчиняются им органы военной полиции.

«Из пункта 1 слово «межвидовым» исключить», — отмечается в тексте документа, опубликованного на портале правовой информации.

Также уточняется, что проект указа изначально был составлен в связи с появлением новых военных округов — Московского и Ленинградского.

Как передавало ИА Регнум, 26 февраля Путин подписал указ о воссоздании Московского и Ленинградского военных округов. В состав Ленинградского вошли республики Карелия и Коми, Архангельская, Вологодская, Калининградская, Ленинградская, Мурманская, Новгородская и Псковская области, город Санкт-Петербург, а также Ненецкий автономный округ.

В состав Московского военного округа в свою очередь вошли Белгородская, Брянская, Владимирская, Воронежская, Ивановская, Калужская, Костромская, Курская, Липецкая, Московская, Нижегородская, Орловская, Рязанская, Смоленская, Тамбовская, Тверская, Тульская и Ярославская области, а также город Москва.

В сентябре Путин подписал указ о повышении штатной численности Вооружённых сил. Он уточнил, что это решение направлено на кадровое оснащение вновь созданных военных округов.