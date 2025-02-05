* ЛГБТ — запрещённая в России организация

Москва, 5 февраля, 2025, 16:27 — ИА Регнум. Генеральная прокуратура России проверит бывшую жену актёра Владимира Епифанцева Анастасию Веденскую на пропаганду ЛГБТ (международное общественное движение, признанное экстремистским и запрещённое в РФ) из-за её нового фильма. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Актриса выступила режиссёром картины об ЛГБТ-эмигрантах из России под названием «Привет, экстремисты».

По информации Mash, она также собирается снимать фильм о российской оппозиции. По данным источника Telegram-канала, с просьбой проверить Веденскую на пропаганду ЛГБТ в прокуратуру обратились члены общественного движения «Ветераны России». Они также попросили признать бывшую жену Епифанцева иноагентом.

Сейчас женщина живёт во Франции и высказывается в поддержку Украины, при этом параллельно снимается в Москве. Mash узнал, что гонорар актрисы составляет 100 тыс. рублей за смену.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в Москве арестовали организатора зарубежных ЛГБТ-туров Андрея Котова (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов). Мужчина создал «Туристический клуб для мужчин» и организовал несколько специфических путешествий. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Организация деятельности экстремистской организации».

Министерство юстиции России в марте внесло движение ЛГБТ в реестр экстремистских организаций. Верховный суд 30 ноября признал экстремистской деятельность международного движения ЛГБТ и запретил её на территории страны на основании обращения Минюста. Министерство направило обращение в связи с тем, что неоднократно выявляло в деятельности этого движения признаки экстремистской направленности, в том числе возбуждение социальной и религиозной розни.