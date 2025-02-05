Вашингтон, 5 февраля, 2025, 16:35 — ИА Регнум. Компания Google удалила из своих принципов применения искусственного интеллекта пункт, не позволяющий использовать такие технологии для разработки оружия. Об этом 5 февраля сообщило агентство Bloomberg.

Matthias Balk/dpa/picture-alliance/ТАСС

Уточняется, что ранее в разделе об ограничениях применения ИИ говорилось о недопустимости использования технологий, которые «причиняют или могут причинить общий ущерб», в том числе оружия, однако теперь этих слова нет.

В ответ на просьбу прокомментировать эту ситуацию представитель Google написал в блоге, что демократические страны должны быть лидерами в разработке ИИ и руководствоваться при этом такими основными ценностями, как свобода, равенство и уважение прав человека.

«Мы считаем, что компании, правительства и организации, разделяющие эти ценности, должны совместно работать над созданием ИИ, который защищает людей, способствует глобальному росту и поддерживает национальную безопасность», — говорится в сообщении.

Экс-руководитель группы Google по этике ИИ Маргарет Митчелл заявила изданию об обеспокоенности по поводу изменения компанией принципов применения этих технологий. Она отметила, что такое решение обнулит всю проделанную специалистами в области этики ИИ и активистами Google работу, и теперь компания может начать создавать технологии, которые будут способны убивать людей.

Как сообщало ИА Регнум, в феврале 2024 года американский бизнесмен и мультимиллиардер Илон Маск заявил о «безумном расистском» программировании в Google. Предприниматель сделал такое заявление после казуса с генерацией изображений принадлежащей этой компании нейросетью Gemini, которая неточно изображала расово-этническую принадлежность и пол исторических персонажей в ответ на запросы пользователей.

В начале декабря президент России Владимир Путин указал на важность правового регулирования вопросов, связанных с использованием ИИ. Глава государства уточнил, что нужно обеспечить и эффективное использование всех этих возможностей для развития экономики и социальной сферы, но в то же время и обеспечить безопасность наших граждан и их права, включая право на частную жизнь.