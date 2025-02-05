Двое четырёхлетних малышей сбежали из детского сада в Твери
Двое четырёхлетних детей сбежали из детского сада в Твери
Тверь, 5 февраля, 2025, 16:31 — ИА Регнум. Два четырёхлетних ребёнка сбежали из детского сада в Твери во время прогулки. Об этом 5 февраля сообщил Telegram-канал «112».
Видя, что воспитатель не следит за ними, дети побежали к калитке, открыли её и покинули территорию сада. Сначала побег никто не заметил. На отсутствие двоих воспитанников взрослые обратили внимание, только когда группа вернулась в здание.
Нашли беглецов возле торгового центра «Рио», расположенного далеко от детского сада. Вероятно, они добирались на общественном транспорте. Малыши не пострадали. Сотрудников дошкольного учреждения проверит прокуратура.
Как сообщало ИА Регнум, в конце ноября в подмосковном городе Егорьевске из детского сада сбежал двухлетний мальчик. Оставшись без присмотра воспитателя, ребёнок без обуви и верхней одежды вышел на улицу.
Разгуливавшего в спортивной кофте, брюках и носках мальчика заметил прохожий. Мужчина попытался узнать имя ребёнка, но тот ещё не научился говорить. Накинув на мальчика куртку, он отнёс его на руках в жилищно-эксплуатационную контору. В это время в детском саду заметили пропажу ребёнка и обратились в полицию. Ребёнка вернули в детские учреждение. Врачи установили, что он не пострадал.