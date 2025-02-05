Тверь, 5 февраля, 2025, 16:31 — ИА Регнум. Два четырёхлетних ребёнка сбежали из детского сада в Твери во время прогулки. Об этом 5 февраля сообщил Telegram-канал «112».

УМВД России по Тверской области Видео: прокуратура Тверской области

Видя, что воспитатель не следит за ними, дети побежали к калитке, открыли её и покинули территорию сада. Сначала побег никто не заметил. На отсутствие двоих воспитанников взрослые обратили внимание, только когда группа вернулась в здание.

Нашли беглецов возле торгового центра «Рио», расположенного далеко от детского сада. Вероятно, они добирались на общественном транспорте. Малыши не пострадали. Сотрудников дошкольного учреждения проверит прокуратура.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3945734" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Двое четырёхлетних детей совершили дерзкий, хорошо спланированный побег из детского сада в Твери

Как сообщало ИА Регнум, в конце ноября в подмосковном городе Егорьевске из детского сада сбежал двухлетний мальчик. Оставшись без присмотра воспитателя, ребёнок без обуви и верхней одежды вышел на улицу.

Разгуливавшего в спортивной кофте, брюках и носках мальчика заметил прохожий. Мужчина попытался узнать имя ребёнка, но тот ещё не научился говорить. Накинув на мальчика куртку, он отнёс его на руках в жилищно-эксплуатационную контору. В это время в детском саду заметили пропажу ребёнка и обратились в полицию. Ребёнка вернули в детские учреждение. Врачи установили, что он не пострадал.