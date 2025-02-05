Тбилиси, 5 февраля, 2025, 16:04 — ИА Регнум. Парламент Грузии на пленарном заседании прекратил полномочия 49 парламентариев, избранных от оппозиционных партий. Об этом 5 февраля сообщил телеканал 1TV.

Александр Патрин/ТАСС

Речь идёт о представителях партий «Сильная Грузия», «Единство — Национальное движение» и «Коалиция за перемены». В декабре 2024 года они сами обратились с требованием о прекращении полномочий, объяснив это тем, что выборы якобы были сфальсифицированы властями.

Ещё одна оппозиционная партия «За Грузию», лидером которой является бывший премьер-министр Георгий Гахария, прошла в парламент и получила 12 мандатов. При этом представители этой партии не участвуют в парламентской деятельности, считая избранные власти нелегитимными, но заявления о сложении полномочий не направляли.

Таким образом, в работе грузинского парламента теперь принимает участие 101 депутат. Из них 81 является членом правящей партии «Грузинская мечта», 12 — представляют партию «За Грузию», восемь избрались от «Силы народа».

Как передавало ИА Регнум, грузинская оппозиция не признала итогов состоявшихся 26 октября 2024 года выборов в парламент, на которых большинство получила правящая партия «Грузинская мечта». С 4 ноября лидеры оппозиции начали в Тбилиси протестные акции, которые вновь активизировались 28 ноября после заявления премьер-министра Ираклия Кобахидзе о решении правительства до конца 2028 года не обсуждать вопрос о переговорах по вступлению в Евросоюз.

В первые дни протесты сопровождались беспорядками. Манифестанты бросали в правоохранителей тяжёлые предметы, пиротехнику и бутылки с зажигательной смесью. Однако после серии обысков и задержаний, проведённых сотрудниками полиции у протестующих, митинги с 4 декабря начали проходить почти без происшествий. 5 декабря Кобахидзе заявил, что в республике удалось пресечь попытку «майдана».