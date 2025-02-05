Мадрид, 5 февраля, 2025, 16:16 — ИА Регнум. В Испании планируют сократить официальную рабочую неделю с 40 до 37,5 часа. Об этом 4 февраля сообщило агентство Reuters.

IMAGO/Zoonar.com/Yuri Arcurs peo/Global Look Press

Отмечается, что решение правительства о сокращении рабочих часов встретило сопротивление со стороны местного бизнеса, так как оно сделает предприятия менее конкурентоспособными и приведёт к дополнительным издержкам.

«Инициатива нацелена на то, чтобы жить лучше, работать меньше и быть гораздо более продуктивным и эффективным в экономическом плане», — прокомментировала инициативу министр труда страны Иоланда Диас.

Как передавало ИА Регнум, летом 2023 года европейский комиссар по вопросам занятости и социальных прав Николас Шмит назвал инициативу стран ЕС о сокращении рабочей недели до четырёх дней «отличной идеей». Он также сослался на результаты исследования, согласно которым число прогулов при таком графике снижается, а продуктивность растёт.

В июне 2024 года группа депутатов Госдумы от фракции ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким подготовила законопроект, предусматривающий введение сокращённой рабочей недели в 39 часов для женщин с двумя и более детьми. Соответствующие поправки предлагается учесть в Трудовом кодексе РФ.