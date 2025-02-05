Брюссель, 5 февраля, 2025, 15:55 — ИА Регнум. Суд Евросоюза обязал Польшу выплатить штраф в размере более €320 млн за отказ своевременно изменить национальное законодательство в соответствие с правилами ЕС. Постановление опубликовали 5 февраля на сайте суда.

ИА Регнум

«Суд подтверждает, что Польша должна выплатить назначенный ранее судом штраф около 320 200 000 евро», — говорится в документе.

Варшава пыталась обжаловать предыдущее постановление о штрафе или снизить его сумму. Суд ЕС отверг все доводы польской стороны. Решение суда можно будет оспорить в течение двух месяцев.

Как передавало ИА Регнум, Еврокомиссия в апреле 2021 года подала иск к Польше из-за решения властей республики учредить дисциплинарную палату Верховного суда. По мнению представителей Брюсселя, это подрывает независимость польских судей, а также несовместимо с принципом ЕС о верховенстве права.

После этого Конституционный суд Польши признал верховенство конституции республики над законодательством Евросоюза. Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Варшава таким образом ставит под сомнение основы ЕС. Она также пригрозила последствиями, если польская судебная система не подчинится стандартам Брюсселя.