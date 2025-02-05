Москва, 5 февраля, 2025, 15:47 — ИА Регнум. Двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов рассказал, как президент России Владимир Путин научился играть в хоккей.

Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

По словам спортсмена, тогда он вместе с главой государства и экс-президентом Олимпийского комитета России Леонидом Тягачёвым посетил фестиваль борьбы на старой арене «Лужников». Он рассказывал Путину, как все московские команды раньше играли на одном стадионе, так как у «Спартака», ЦСКА и «Динамо» не было своих.

«Так вам, Владимир Владимирович, наверное, тоже пора вставать на коньки», — вспомнил свои слова Фетисов в шоу агентства «РИА Новости».

Президент в ответ признался, что ни разу не катался на коньках. Хоккеист на это ответил: «Научимся». Когда мероприятие закончилось, он сообщил главе государства, что уже завтра ему привезут форму для примерки. И она оказалась впору.

«Президент пообещал мальчишкам, что будет тренироваться с ними. Толкал табуретку, чтобы поймать баланс», — отметил олимпийский чемпион.

Спустя время Путин освоил катание на коньках, заключил Фетисов.

Путин несколько лет выступал в Ночной хоккейной лиге, основанной по его инициативе в 2011 году. Он традиционно выходил на лёд под номером 11. Российский лидер отмечал, что именно благодаря занятиям спортом у него выработались определённые взгляды на отношения с другими людьми, в частности убеждение в необходимости уважительного отношения к партнёрам. По мнению главы государства, спорт играет в жизни человека в том числе и воспитательную роль.

В 2023 году президент России рассказал, что продолжает играть в хоккей, так как командные виды спорта захватывают его и позволяют отдыхать от текущих дел.