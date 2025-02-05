Днепропетровск, Украина, 5 февраля, 2025, 15:49 — ИА Регнум. Насильно мобилизованный житель Украины умер после пыток в части в городе Новомосковске Днепропетровской области. Об этом 5 февраля рассказала его мать, адвокат из Запорожья Людмила Петрова.

ИА Регнум

Женщина заявила, что её сына насильно мобилизовали, несмотря на то, что он был ограниченно пригоден к службе. Мужчину задержали 27 января. После этого, по её словам, молодого человека на ночь оставили в подвале, а утром без прохождения медкомиссии отправили в воинскую часть в Новомосковск.

Он успел позвонить и рассказать матери, что уже терял сознание и обратился к врачу. При этом сам медработник заявил, что мобилизованный прибыл с документами о прохождении комиссии и он был здоров. Помощь ему не оказали, а телефон забрали.

Позднее, как ей стало известно, мужчину госпитализировали с тяжёлыми травмами. Кроме того, его направили в психбольницу в Днепропетровск с «наркотическим отравлением». Вскоре врачи опровергли версию о том, что в организме мужчины были следы употребления наркотиков.

«С 31 января он находился в реанимации на аппарате ИВЛ. У него отказали почки. На теле были многочисленные синяки и отмороженные конечности рук и ног, двусторонняя пневмония. Считаю, что к нему применяли пытки», — передал её слова Telegram-канал «Политика страны».

Она также добавила, что считает документы из комиссии и анализы на наличие наркотиков в крови сфальсифицированными. В территориальном центре комплектования (ТЦК) пока не комментировали ситуацию.

В декабре в одесском ТЦК застрелили мужчину, которых хотел забрать оттуда мобилизованного сына. Как передавало ИА Регнум, в Сети регулярно появляются видеозаписи, на которых представители ТЦК применяют силу к украинским мужчинам, избивают их и сажают в микроавтобусы. В Одессе украинские военкомы даже начали использовать шипы, чтобы не дать местным жителям избежать мобилизации.

В мае сотрудники военкомата в Одессе в ходе рейда по мобилизации избили мужчину в маршрутном автобусе. Очевидцы сообщили, что они распылили в салоне маршрутки перцовый баллончик, а женщине, которая снимала происходящее, угрожали разбить телефон и оскорбляли.

Сообщения о насильственной мобилизации в Вооружённые силы Украины (ВСУ) на улицах и в транспорте в украинской прессе появляются ежедневно. Также сообщается о попытках граждан призывного возраста покинуть территорию страны и о сопротивлении действиям военкомов при попытке задержания.

В январе в интернете появилась инструкция для жителей Украины с советами о том, как обезопасить себя от принудительной мобилизации сотрудниками ТЦК. Отмечалось, что действеннее всего будет переехать на новый адрес, жить тихо и не говорить по мобильному телефону.