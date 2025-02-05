Москва, 5 февраля, 2025, 16:11 — ИА Регнум. После освобождения села Новомлынск в Харьковской области российские военные расшили зону освобождённой территории на правом берегу реки Оскол для продолжения наступления. Об этом 5 февраля заявил глава российской администрации региона Виталий Ганчев.

Алексей Белкин/NEWS.ru/ТАСС

«Таким образом, наши бойцы расширили зону контроля территории на правом берегу реки Оскол для дальнейших наступательных действий», — написал он в своём Telegram-канале, комментируя новость об освобождении населённого пункта.

Ганчев уточнил, что артиллерия армии России продолжает бить по укрепрайонам противника в Купянском районе и по местам скопления личного состава и иностранных наёмников украинских формирований, переброшенных в Харьковскую область с других направлений.

Как сообщало ИА Регнум, войска российской группировки «Запад» освободили Новомлынск под Харьковом ранее в этот же день, 5 февраля. Кроме того, военные группировки «Центр» армии России освободили населённый пункт Барановка в Донецкой Народной Республике.

Ганчев 3 февраля заявил, что российские военные обязательно освободят Харьковскую область, имеющую важное стратегическое и политическое значение для России. Глава российской администрации региона также напомнил, что ранее президент РФ Владимир Путин отмечал необходимость создания санитарной зоны, чтобы украинские формирования не могли обстреливать приграничье РФ.

Ранее в этот же день Ганчев рассказал, что украинская армия прилагает серьёзные усилия в ходе атак на российские позиции в Харьковской области. Однако каждый раз подразделения противника отступают с большими потерями, добавил он.