Москва, 5 февраля, 2025, 15:30 — ИА Регнум. Принятое ранее Россией и Белоруссией решение о запрете деятельности американского Агентства по международному развитию (USAID) способствовало консолидации гражданского общества. Это было отмечено на встрече 5 февраля по линии советов безопасности двух государств.

Владимир Песня/РИА Новости

Во встрече приняли участие заместители секретаря Совета безопасности РФ Олег Храмов и Алексей Шевцов, а также заместитель государственного секретаря Совбеза Белоруссии Александр Неверовский.

Отмечается, что участники встречи констатировали единство позиций по вопросам противодействия угрозам безопасности, включая недопущение внешнего вмешательства в политические процессы.

«Было, в частности, отмечено, что принятое ранее властями России и Беларуси решение о запрете деятельности USAID, а также ряда финансируемых из-за рубежа НПО, способствовало консолидации гражданского общества и блокированию использования его институтов в интересах внешних сил», — говорится в сообщении пресс-службы аппарата Совбеза РФ.

В ходе переговоров стороны также обсудили вопросы региональной безопасности, обстановку у границ двух стран, дальнейшие шаги в сфере безопасности в рамках Союзного государства, ОДКБ и СНГ.

В России USAID закрыли в октябре 2012 года, а в Белоруссии — в июне 2021 года.

Как передавало ИА Регнум, 2 февраля президент США Дональд Трамп заявил, что USAID руководят «радикалы-помешанные», которых необходимо убрать. 3 февраля телеканал CNN сообщил, что работники штаб-квартиры USAID получили письма о закрытии офиса в Вашингтоне.

Американский бизнесмен Илон Маск назвал USAID преступной организацией, для которой пришло время умереть. Он также обвинил агентство в финансировании разработок биологического оружия за счёт средств американских налогоплательщиков. Позднее Маск сообщил о начале ликвидации USAID. На сегодняшний день оно уже не подлежит восстановлению, отметил он.

4 февраля пресс-секретарь президента США Кэролайн Левитт рассказала о некоторых проектах USAID. В частности, она отметила, что на программу по расширению расового и иного разнообразия, равенства и инклюзивности в Сербии ушло из бюджета $1,5 млн, на постановку трансгендерной оперы в Колумбии — $47 тыс., на выпуск в Перу комиксов о трансгендерах — $32 тыс.