Богота, 5 февраля, 2025, 15:23 — ИА Регнум. Президент Колумбии Густаво Петро заявил, что на продажу кокаина введён запрет из-за его производства в Латинской Америке, «а не потому, что он хуже виски». Его речь процитировало издание Semana.

Mauricio Duenas/EPA/ТАСС Президент Колумбии Густаво Петро

«Кокаин является незаконным, потому что его производят в Латинской Америке. Не потому, что он хуже виски. Кокаин ничем не хуже виски. А то, что попало в Соединённые Штаты, а именно фентанил, убивает их. А в Колумбии этого не производят», — произнёс он на заседании совета министров 4 февраля.

Глава государства подчеркнул, что алкоголь, табак и электронные сигареты способны нанести куда больший вред, чем кокаин.

По его словам, при легализации потребления наркотика страны Латинской Америки могли бы использовать полученные деньги для профилактической работы с детьми. В Колумбии подобная практика успешно реализуется при использовании финансов, вырученных от продажи алкоголя и табачной продукции, добавил Петро.

Кокаин синтезируют из растения, содержащего опасные алкалоиды. Его регулярное употребление вызывает стойкую психологическую зависимость. Физические последствия для организма заключаются в нарушении сна, памяти и внимания, повышенной утомляемости, потере веса. В запущенных случаях у человека могут появляться галлюцинации, а также может произойти церебральный инсульт и инфаркт миокарда.