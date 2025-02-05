Вашингтон, 5 февраля, 2025, 15:42 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп потребовал предоставить доступ к редкоземельным металлам с Украины для возмещения затрат Вашингтона на украинский конфликт. Об этом 5 февраля заявил глава пресс-службы Совета национальной безопасности Белого дома Брайан Хьюз.

Evan Vucci/AP/TASS Президент США Дональд Трамп

«Как сказал президент Трамп, США необходимо возместить любые средства, которые они тратят или потратили на помощь Украине», — процитировал его слова телеканал NBC.

Хьюз уточнил, что во время выходных в Белом доме состоялись обсуждения того, каким образом США лучше всего обеспечить возврат средств, которые были потрачены на конфликт на Украине, однако «возможный график» такой компенсации пока не установлен.

Как сообщало ИА Регнум, 3 февраля Трамп заявил, что США заинтересованы в получении редкоземельных металлов с Украины в обмен на финансовую помощь киевскому режиму. Он добавил, что Вашингтон хочет добиться от Киева соответствующих гарантий в этом вопросе.

Украинские СМИ позднее в этот же день написали, что киевский режим при этом утратил контроль над основной частью территорий с месторождениями редкоземельных металлов, доступ к которым хотят получить США. Уточнялось, что свыше 70% запасов этих ресурсов находятся на территории Донецкой и Луганской Народных Республик, а также в Днепропетровской области.

Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о готовности Украины к разработке полезных ископаемых вместе с США, однако признал, что значительные объёмы редкоземельных металлов теперь остались на освобождённых армией России территориях. Ирландский журналист Чей Боуз жёстко раскритиковал это заявление Зеленского, отметив, что «у диктатора всё продаётся».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 4 февраля назвал инициативу главы Белого дома о предоставлении Киевом доступа к редкоземельным металлам на Украине предложением о покупке помощи США.