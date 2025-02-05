Душанбе, 5 февраля, 2025, 15:34 — ИА Регнум. Верховный суд Таджикистана 5 февраля приговорил к 27 годам тюремного заключения бывшего министра иностранных дел республики Хамрохона Зарифи за участие в попытке государственного переворота. Об этом сообщило издание Asia-Plus.

РИА Новости/Эдуард Песов Экс-глава МИД Таджикистана Хамрохон Зарифи

Уголовное дело засекречено. Судебное заседание проходило в закрытом формате в следственном изоляторе в Душанбе.

Также к 27 годам лишения свободы приговорили депутата парламента и бывшего председателя Демократической партии Таджикистана Саидджафара Усмонзоду. Суд постановил конфисковать имущество у него и Зарифи.

Кроме того, по 18 лет заключения получили заместитель председателя Социал-демократической партии Таджикистана Шокирджон Хакимов и бывший заместитель главы Демократической партии Ахмадшох Комилзод. Журналистку и племянницу Хакимова Рухшону Хакимову приговорили к восьми годам лишения свободы.

По данным издания, фигуранты дела на предыдущих заседаниях заявляли, что невиновны, и просили суд оправдать их.

Уголовные дела против Зарифи и ряда других политических деятелей были возбуждены в августе 2024 года. Генпрокурор Таджикистана Юсуф Рахмон, сообщивший об этом, не раскрыл подробностей дела.