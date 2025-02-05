Москва, 5 февраля, 2025, 15:44 — ИА Регнум. Украинские спецслужбы при поддержке западных стран начали кампанию по радикализации и дезинформации граждан России. Об этом 5 февраля сообщил председатель Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин.

РИА Новости/ Рамиль Ситдиков Александр Бастрыкин

«Значительное воздействие на тиражирование идей терроризма и неонацизма в условиях спецоперации оказывает и развернутая спецслужбами Украины при содействии коллективного Запада широкая пропагандистская кампания по дезинформации и радикализации населения», — отметил глава ведомства на заседании расширенной коллегии СК.

Отмечается, что на этом фоне особое значение приобретает противодействие радикализации молодёжи, на которую активно воздействуют, чтобы вовлечь в незаконную деятельность. По словам Бастрыкина, эта ситуация требует комплексного подхода, в том числе и для предупреждения опасного поведения у молодых людей.

В СК также сообщили, что необходимо создать единую госсистему непрерывного социального сопровождения несовершеннолетних с девиантным поведением и включить в неё практику кураторства над подростками, нарушившими закон, а также психологическое тестирование учащихся для выявления наиболее подверженных риску детей.

Как передавало ИА Регнум, 20 ноября в ходе международного форума «Диалог о фейках 2.0», было объявлено о создании в России ассоциации по выявлению недостоверной информации. Отмечается, что в новой организации примут участие также страны, в которых организации по проверке фактов ещё не политизированы.

В марте официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что США до и во время выборов президента РФ готовили большое количество фейков. По её словам, США использовали также хакеров, чтобы подорвать процесс голосования на выборах.