Стокгольм, 5 февраля, 2025, 15:30 — ИА Регнум. Подозреваемым в убийстве 11 человек в шведском городе Эребру оказался 35-летний мужчина, который был среди погибших. Об этом 5 февраля написало издание Aftonbladet.

Global Look Press/Kicki Nilsson/Keystone Press Agency

Полиция обыскала квартиру стрелка. По словам соседей, он был замкнутым человеком и часто носил охотничий камуфляж. Правоохранители при обыске выяснили, что он не связан с радикальными группировками. По мнению полиции, мужчина действовал в одиночку.

В материале уточняется, что на данный момент мотивы преступника неизвестны.

4 февраля у школы Campus Risbergska в Эребру произошла стрельба. По словам очевидцев, выстрелы были слышны возле здания учебного заведения, а учителя с учениками в этот момент укрывались в классах. В результате стрельбы погибли 11 человек. Количество пострадавших пока неизвестно.

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон назвал стрельбу в Эребру самой страшной в истории страны. По его словам, масштабы этого трагического события трудно осознать. В свою очередь, министр юстиции Гуннар Стрёммер отметил, что произошедшее потрясло шведское общество до глубины души, так как оно считало, что подобное не может происходить в Швеции.