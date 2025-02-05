Каменец-Подольский, Украина, 5 февраля, 2025, 15:02 — ИА Регнум. В военкомате Каменца-Подольского произошёл взрыв. Об этом 5 февраля сообщило украинское издание «Страна. ua» со ссылкой на местные сообщества.

Иван Шилов ИА Регнум

«Предварительно, один человек погиб, четверо ранены», — говорится в сообщении, опубликованном в в Telegram-канале.

Отмечается, что полиция подтвердила произошедший взрыв и опубликовала фото с места инцидента.

Как передавало ИА Регнум, 1 февраля «Страна. ua» заявила, что в здании областного территориального центра комплектования (ТЦК) в городе Ровно прогремел взрыв. По данным издания, в результате несколько человек погибло, а в самом здании военкомата ударной волной выбило окна. При этом отмечалось, что в городе не была объявлена воздушная тревога.

Ранее в этот же день СМИ сообщили, что в Полтавской области неизвестный выстрелил в сотрудника ТЦК, после чего скрылся вместе с одним из мобилизованных. Отмечается, что он попытался отнять оружие у военкома, а затем открыл огонь. Сотрудник ТЦК погиб на месте.