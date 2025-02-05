В Госдуме поддержали идею о запрете продажи алкоголя до 21 года
Москва, 5 февраля, 2025, 15:00 — ИА Регнум. Глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов заявил, что поддерживает предложение ввести запрет на продажу алкоголя молодым людям до 21 года.
«Я, как врач, как председатель комитета по охране здоровья, поддерживаю любые антиалкогольные и антитабачные инициативы, потому что они напрямую влияют на продолжительность жизни людей», — заявил он журналистам.
По словам депутата, чем меньше будет факторов, влияющих негативно на здоровье человека, в том числе алкоголя и табака, тем выше будет продолжительность их трудовой и социально активной жизни.
Как ранее передавало ИА Регнум, председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заявил, что в стране следует запретить продажу любых алкогольных напитков, в том числе пива, лицам, не достигшим 21 года. По его словам, это необходимо для предупреждения алкоголизации молодёжи.
11 декабря 2024 года в Госдуму внесли законопроект о запрете продавать алкоголь тем, у кого не будет специальной справки от нарколога. Подтверждать документ предлагается через портал «Госуслуги». Эта мера направлена на выявление тех, кто склонен к алкогольной зависимости. При посещениях нарколога предлагается доводить информацию о пагубном влиянии спиртного.