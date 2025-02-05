Москва, 5 февраля, 2025, 15:00 — ИА Регнум. Глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов заявил, что поддерживает предложение ввести запрет на продажу алкоголя молодым людям до 21 года.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«Я, как врач, как председатель комитета по охране здоровья, поддерживаю любые антиалкогольные и антитабачные инициативы, потому что они напрямую влияют на продолжительность жизни людей», — заявил он журналистам.

По словам депутата, чем меньше будет факторов, влияющих негативно на здоровье человека, в том числе алкоголя и табака, тем выше будет продолжительность их трудовой и социально активной жизни.

Как ранее передавало ИА Регнум, председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заявил, что в стране следует запретить продажу любых алкогольных напитков, в том числе пива, лицам, не достигшим 21 года. По его словам, это необходимо для предупреждения алкоголизации молодёжи.

11 декабря 2024 года в Госдуму внесли законопроект о запрете продавать алкоголь тем, у кого не будет специальной справки от нарколога. Подтверждать документ предлагается через портал «Госуслуги». Эта мера направлена на выявление тех, кто склонен к алкогольной зависимости. При посещениях нарколога предлагается доводить информацию о пагубном влиянии спиртного.