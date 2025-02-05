Москва, 5 февраля, 2025, 15:27 — ИА Регнум. Мошенники создали новую схему обмана россиян, при которой они во время трудоустройства требуют единовременную оплату налога на доходы физических лиц (НДФЛ) под предлогом «аутентификации» или «регистрации» в системе работодателя. Об этом 5 февраля сообщила пресс-служба управлении по борьбе с киберпреступлениями МВД России.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

«При трудоустройстве граждане могут столкнуться с требованием единовременной оплаты НДФЛ под предлогом «аутентификации» или «регистрации» в системе работодателя. Такая схема является мошеннической, поскольку противоречит нормам трудового и налогового законодательства Российской Федерации», — говорится в Telegram-канале управления.

В пресс-службе уточнили, что, согласно положениям Налогового кодекса РФ, удержание и уплата НДФЛ — это обязанность работодателя и работник не должен самостоятельно оплачивать этот налог во время трудоустройства, так как он удерживается из зарплаты после её начисления и перечисляется в бюджет работодателем.

Кроме того, в России не существует термина «аутсорсинговая аутентификация/верификация» относительно трудоустройства, а потому идентификацию и проверку персональных данных работника проводит бесплатно работодатель на основании предоставленных документов, отметили в управлении МВД.

Помимо того, в российском трудовом законодательстве не предусмотрено никаких обязательных выплат для соискателей вакансии, а какие-либо выплаты со стороны работника — это не основание для возникновения трудовых отношений.

Как передавало ИА Регнум, ранее 5 февраля Банк России сообщил о появлении мошеннической схемы обмана россиян с использованием приложений якобы от регулятора для создания виртуального образа платёжных банковских карт. Отмечалось, что аферисты убеждают потенциальную жертву установить на смартфоне приложение якобы от Центробанка, создающее виртуальный образ банковской карты жертвы. После этого преступники удалённо используют их на своих устройствах для снятия денег в банкоматах с поддержкой бесконтактной технологии.

Депутат Государственной думы, член комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин 3 февраля предупредил россиян о росте количества случаев мошенничества с поддельными квитанциями за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ). Парламентарий напомнил, что все актуальные счета можно найти в онлайн-сервисах ЖКХ или банковских приложениях.