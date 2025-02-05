Москва, 5 февраля, 2025, 14:58 — ИА Регнум. Силовики проводят проверку сообщения о минировании Павелецкого вокзала в центре Москвы. Об этом 5 февраля сообщили в экстренных службах российской столицы.

РИА Новости/Виталий Белоусов Здание Павелецкого вокзала в Москве

«Поступил анонимный звонок с угрозой взрыва на Павелецком вокзале по адресу Павелецкая площадь, дом 1А, строение 1», — процитировало представителя служб «РИА Новости».

Эвакуацию сотрудников вокзала и пассажиров не проводят. В настоящее время идёт проверка всех помещений здания.

Как передавало ИА Регнум, в декабре 50-летнего жителя Санкт-Петербурга задержали после ложного звонка в полицию о минировании Ленинградской АЭС. Силовики возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 207 УК РФ («Заведомо ложное сообщение об акте терроризма»). Как отметили в полиции, петербуржец действовал из хулиганских побуждений. Сам задержанный рассказал, что звонил в полицию в состоянии сильного алкогольного опьянения. Он раскаялся в содеянном и попросил прощения.