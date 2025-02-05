Москва, 5 февраля, 2025, 14:51 — ИА Регнум. Рейтинговое агентство RAEX представило результаты исследования «Рациональное управление водными ресурсами». «Роснефть» — единственная российская нефтегазовая компания, которая вошла в первую десятку рейтинга RAEX с наивысшим уровнем показателей рационального использования воды.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» «Роснефть» признали лидером в области рационального водопользования

Как сообщает пресс-служба компании, деятельность «Роснефти» связана с использованием водных ресурсов, поэтому вопросам рационального водопользования уделяется большое внимание. Компания планомерно сокращает общий объём забираемой воды из природных источников за счёт снижения водопотребления. Доля оборотной и повторно используемой воды в 2023 году составила почти 93% в общем объёме воды, которая направляется на производственные нужды. Этот показатель стабильно превышает 90% на протяжении десяти лет. Кроме того, компания внедряет и использует передовые технологии очистки сточных вод, а также проводит мероприятия по воспроизводству водных ресурсов.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» «Роснефть» признали лидером в области рационального водопользования

В рамках исследования аналитики оценивали не только статистику водопотребления, но также качество корпоративных политик и программ, связанных с экологией. При составлении рейтинга агентство RAEX изучило данные водопользования 144 компаний из России, Казахстана и Монголии.