Берлин, 5 февраля, 2025, 15:10 — ИА Регнум. В правительстве Германии обсуждают возможность использовать участок газопровода «Северный поток — 2» (СП-2) для транспортировки водорода из Финляндии в ФРГ. Об этом 5 февраля заявила немецкая газета Handelsblatt.

HANNIBAL HANSCHKE/EPA/ТАСС

Правительство страны отрицает возможность использования трубопровода, но ряд источников издания в то же время сообщили, что власти не хотят оставлять будущее СП-2 на волю случая.

Газета также обратила внимание на решение швейцарского суда продлить до 9 мая 2025 года мораторий на банкротство компании Nord Stream 2 AG, являющейся оператором трубопровода. По мнению авторов статьи, это станет подарком новому немецкому правительству, которое сформируют по итогам выборов, назначенных на 23 февраля.

Отмечается, что суд признает Nord Stream 2 AG банкротом, если к 9 мая в Германии не найдут вариантов, как использовать «Северный поток — 2». В таком случае все инвесторы проекта понесут финансовые потери. Это в том числе может затронуть немецких налогоплательщиков, так как компания Uniper, которая также вложилась в проект, принадлежит государству.

Как передавало ИА Регнум, теракт на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» произошёл 26 сентября 2022 года в исключительных экономических зонах Дании и Швеции. Были повреждены обе нитки СП и одна у СП-2. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что диверсия такого уровня была невозможна без поддержки на государственном уровне. Он отметил, что подрыв организовали спецслужбы США.

Американский журналист Такер Карлсон в январе 2025 года обвинил власти США в теракте на «Северных потоках». Он назвал это атакой на Германию, которая со временем приведёт к распаду Евросоюза и НАТО.

Депутат бундестага Севим Дагделен также в январе призвала возобновить работу «Северного потока», чтобы предприятия Германии могли получать энергоносители по конкурентоспособным ценам. Если этого не делать, то будут негативные последствия для экономики.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ноябре 2024 года заявил, что его удивляет нежелание властей Германии использовать сохранившуюся нитку «Северного потока — 2». Её можно запустить в любой момент. Вместо этого ФРГ покупает энергоресурсы по более высокой цене, чем могла бы приобрести у РФ.