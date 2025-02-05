Вашингтон, 5 февраля, 2025, 15:07 — ИА Регнум. В Белом доме произошёл раскол по поводу того, какие способы использовать для урегулирования конфликта на Украине. Об этом 5 февраля сообщил телеканал NBC, ссылаясь на чиновников.

ИЗВЕСТИЯ/Алексей Агарышев

«Советники [президента США Дональда] Трампа и члены кабинета разделились во мнениях», — говорится в материале.

По сообщениям источников, спецпосланник Трампа по Украине Кит Келлог и советник по национальной безопасности США Майк Уолтц хотят надавить на Россию. При этом другие представители администрации американского президента считают, что необходимо сократить помощь Украине.

Келлог в беседе с телеканалом подчеркнул, что президент США при необходимости использует все рычаги «американской мощи» для урегулирования конфликта.

Ранее, 3 февраля, Трамп заявил о достижении значительного прогресса по урегулированию конфликта на Украине. Однако дополнительных деталей он раскрывать не стал.

Накануне, 31 января, Кит Келлог заявил, что быстрое завершение конфликта отвечает интересам всего мира, в том числе США. В свою очередь агентство Reuters писало, что Трамп и его администрация обсуждают способы убедить киевский режим провести президентские выборы, победитель которых занялся бы подготовкой мирного соглашения с Россией.

Президент РФ Владимир Путин 20 января отметил, что Москва готова к переговорам по урегулированию украинского конфликта, однако целью диалога должен быть долгосрочный мир, а не короткое перемирие. Глава государства добавил, что также при этом должны быть учтены законные интересы России.