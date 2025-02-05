Вашингтон, 5 февраля, 2025, 14:39 — ИА Регнум. Слухи о том, что США и Израиль собираются разбить Иран в пух и прах, сильно преувеличены. Об этом 5 февраля заявил американский президент Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

Global Look Press/Hu Yousong/XinHua

«Сообщения о том, что США, действуя совместно с Израилем, собираются разнести Иран в пух и прах, сильно преувеличены», — написал американский лидер.

Он пояснил, что Вашингтону было бы выгодно заключить с Тегераном «верифицированную» ядерную сделку. Иран должен быть великой и благополучной страной без ядерного оружия. Это позволило бы республике мирно развиваться. Американский лидер призвал срочно начать работу по разработке соглашения.

Как сообщало ИА Регнум, 4 февраля Трамп подписал указ о максимальном давлении на Иран. Документ подразумевает использование всех возможностей США по недопущению получения Ираном ядерного оружия. Кроме того, указ нацелен на сокращение мирового экспорта иранской нефти.

Комментируя своё решение, Трамп заявил, что у Ирана не должно быть ядерного оружия. Вашингтон хотел бы договориться об этом с Тегераном, добавил американский лидер. Подписанный указ он назвал «очень жёстким для Ирана».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 5 февраля заявил о планах Москвы развивать тесное сотрудничество с Тегераном в различных областях. Представитель Кремля назвал Иран партнёром России.