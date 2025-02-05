Эребру, Швеция, 5 февраля, 2025, 14:39 — ИА Регнум. Число погибших в результате стрельбы в школе для взрослых в шведском городе Эребру возросло до 11. Об этом 5 февраля сообщила полиция Швеции.

Global Look Press/Viktoria Bank/Keystone Press Agency

«На данный момент известно об 11 погибших в результате инцидента. Число пострадавших всё ещё неизвестно», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на данный момент мотивы преступника неизвестны, но всё указывает на то, что он действовал не по идеологическим мотивам.

Как передавало ИА Регнум, 4 февраля у школы Campus Risbergska в Эребру произошла стрельба. По словам очевидцев, выстрелы были слышны возле здания учебного заведения, а учителя с учениками в этот момент укрывались в классах.

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что стрельба в Эребру стала самой страшной в истории страны. По его словам, масштабы этого трагического события трудно осознать. В свою очередь, министр юстиции Гуннар Стрёммер отметил, что произошедшее потрясло шведское общество до глубины души, так как оно считало, что подобное не может происходить в Швеции.