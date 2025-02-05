Краснодарский край, 5 февраля, 2025, 14:43 — ИА Регнум. Комплекс социальных объектов появится в посёлке Сукко. Его построит девелопер BRAVO в рамках комплексного развития территории нового жилого комплекса «Кипарис».

BRAVO В посёлке Сукко построят образовательный кластер

Кластер включает в себя трёхэтажную школу на 1100 мест на улице Мирной. Учебное заведение рассчитано на учеников 1–11-х классов, а его площадь превысит 22 тысячи квадратных метров.

В школе будут традиционные классы, уютные зоны отдыха, кабинеты-практикумы, места активных игр и отдыха. Для развития талантов в школе разместят класс робототехники, театральную студию, издательский центр, залы гимнастики и хореографии, мастерские по обработке дерева и металла.

Второй объект — детский сад на 200 мест. Здание сада займёт площадь порядка шести тысяч квадратных метров и рассчитано на детей всех возрастов — от малышей до дошкольников. У каждой группы будет уютное помещение с комнатами для сна, игр и питания. Для дополнительных занятий в детском саду оборудуют музыкальный и спортивные залы. Также на территории разместят игровые и спортивные площадки с теневыми навесами от солнца.

«Дети — наше будущее! Для их развития необходимо создавать лучшие условия: строить современные образовательные пространства, вдохновляющие ребят на обучение, спорт и творчество», — сказал генеральный директор девелопера BRAVO Аркадий Погосян.

Строительные работы уже начались. На площадке школы выполняется планировка грунта, а на территории будущего детского сада практически готов котлован. В ближайшее время строители планируют приступить к бетонным работам.