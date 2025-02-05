Москва, 5 февраля, 2025, 16:59 — ИА Регнум. Вывод американских войск из Сирии в обозримом будущем невозможен, несмотря на утвердения в прессе, заявил эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа Станислав Тарасов в разговоре с ИА Регнум.

TASS /AP Photo

Телеканал NBC ранее 5 февраля сообщил, что Пентагон разрабатывает планы по выводу войск США из Сирии. Утверждалось, что информация была получена от американских чиновников, а сам разрабатываемый план будет подразумевать вывод войск за 30, 50 и 90 дней.

«Дело в том, что это обычный фейк. Накануне президент США Дональд Трамп лично сделал заявление, что он пересматривает вопрос о выводе войск из Сирии. Он уточнил, что ситуация действительно сложная, но этот вывод войск приостанавливается»,— сообщил Тарасов.

Востоковед рассказал, что Трамп мотивирует такую позицию обострившимися боевыми действиями на севере Сирии между сирийской армией, которую поддерживает Турция и курдами, которые поддерживаются США. Эксперт указал и на то, что существует опасность вторжения Турции в Сирию, что также повлияло на решение Трампа приостановить вывод американских войск.

«Вывод этих войск будет означать то, что курды теряют силовое обеспечение своих действий. Там начнётся гражданская война, мясорубка настоящая. И поэтому такие вот вбросы, которые идут параллельно, про 60−90 дней и так далее — это фейки, которые рассчитаны на зондирование ситуации. По всем признакам, американцы в обозримом будущем останутся в Сирии»,— заявил Тарасов.

Специалист считает, что сообщение NBC не может быть никаким запасным вариантом американцев, так как эта тема давно находится в поле зрения Трампа. Как напомнил востоковед, республиканец ещё во время своего первого президентского срока поднимал этот вопрос. Собеседник агентства считает, что несмотря на заявления американской администрации об ослаблении своего присутствия на Ближнем Востоке, ситуация остаётся напряжённой, и о выводе оттуда войск США речи не идёт.

«На самом деле, это то, что называется пирамидой, из которой пытаются вытащить один кирпичик. Но даже от этого пирамида может рухнуть. Здесь должны быть чётко продуманные акции. И не надо спешить даже с давлением на американцев по поводу вывода их войска из Сирии, потому что, если только они начнут сейчас это делать, то там случится гражданская война»,— пояснил эксперт.

При этом Тарасов отметил, что какие-либо договорённости между США и Турцией возможны только в том случае, если Штаты сдадут курдов. А Вашингтон на данный момент этого не делает, даже наоборот прикрывает курдов от давления Анкары, добавил в заключении востоковед.

Ранее ИА Регнум передавало слова главы МИД РФ Сергея Лаврова о том, что бывший президент Сирии Башар Асад не смог справиться с социальными проблемами в стране, в частности, из-за деструктивных действий США, которые оккупировали богатый ресурсами северо-восток Сирии. Министр подчеркнул, что именно удушение экономики Сирии способствовало социальному напряжению в стране, а Дамаску пришлось прибегнуть к непопулярным мерам, включая снижение субсидий на социально значимые товары и услуги.

В декабре Трамп говорил о том, что жителям Сирии придётся самим справляться с кризисной ситуацией, разразившейся в стране, без помощи США или Франции. Он заявил, что отказывается участвовать в поддержке этой страны.

Россия помогала властям Сирии бороться с террористическими группировками, обязавшись оказывать поддержку, пока боевые действия ведёт армия республики. Президент РФ Владимир Путин в 2015 году отметил, что россияне не будут «большими сирийцами, чем сами сирийцы».

МИД России 8 декабря сообщил, что Башар Асад ушёл с поста президента Сирии и покинул страну, распорядившись мирно передать власть. Он и его семья прибыли в РФ, где им предоставили убежище. Исполняющим обязанности премьер-министра Сирии стал глава сформированного в Идлибе «правительства спасения» Мухаммед аль-Башир.

Позже, 29 января, новые сирийские власти объявили о прекращении действия прежней конституции и роспуске парламента страны. На переходный период главой новой администрации временного правительства Сирии был объявлен Ахмед аш-Шараа.