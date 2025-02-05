Москва, 5 февраля, 2025, 14:32 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин утвердил состав президиума Государственного совета Российской Федерации. Соответствующее распоряжение 5 февраля опубликовано на официальном портале правовых актов.

Гавриил Григоров/POOL/РИА Новости

В него вошли первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, премьер-министр РФ Михаил Мишустин, мэр Москвы Сергей Собянин, помощник президента РФ Алексей Дюмин, а также ряд губернаторов, глав регионов и других политиков.

Всего в состав президиума включены 26 человек.

Как сообщало ИА Регнум, в ноябре прошлого года Путин включил в состав Общественной палаты РФ руководителя АНО «Национальный центр исторической памяти при президенте РФ» Елену Малышеву и замгендиректора АО «Мостострой-11» Сергея Сметанюка. Указ вступил в силу со дня его опубликования.

В сентябре президент обновил состав Совета по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства при главе государства. Председателем остался председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. Замглавы совета президент назначил секретаря Общественной палаты Лидию Михееву. Пост зампредседателя также сохранился за заведующим кафедрой гражданского права на юридическом факультете МГУ Евгением Сухановым.