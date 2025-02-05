Москва, 5 февраля, 2025, 14:36 — ИА Регнум. Государство оплатит лечение народному артисту России певцу Александру Буйнову, которому диагностировали онкологическое заболевание. Об этом 5 февраля сообщил Telegram-канал Mash.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов Певец Александр Буйнов

«Онкотерапию Александра Буйнова оплатит государство. 74-летний народный артист получит полугодовой курс лекарств общей стоимостью в один миллион рублей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе врачебного консилиума онкологов народному артисту РФ назначили курс гормонотерапии препаратом «Даролутамид», стоимость одной пачки которого составляет от 140 до 180 тыс. рублей, а полный курс лечения — около 1 млн рублей.

По информации источника, ранее певец принимал этот же препарат, однако в 2023 году вынужден был прекратить терапию из-за побочных эффектов лекарства, когда потерял сознание во время катания на велосипеде, в результате чего получил черепно-мозговую травму и перелом лобной кости.

Как сообщало ИА Регнум, 18 января в СМИ появились сообщения о том, что Буйнову в конце прошлого года врачи провели экстренную операцию после того, как он пожаловался на сильные боли в спине и ногах при ходьбе. Отмечалось, что певца перед новогодними праздниками отпустили домой, рекомендовав временно ограничить физическую нагрузку.

Позднее, 19 января, Буйнов опроверг сообщения о его госпитализации из-за травмы позвоночника. По словам певца, он «свеж и спел».

В 2011 году народный артист России проходил курс лечения от рака предстательной железы. В августе он был госпитализирован из-за рецидива онкологического заболевания. Певцу после обследования провели гормональную терапию.