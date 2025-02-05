Москва, 5 февраля, 2025, 14:28 — ИА Регнум. Российско-польская группа по сложным вопросам перестала существовать. Об этом 5 февраля сообщил посол России в Польше Сергей Андреев.

РИА Новости/Михаил Воскресенский

«Такой группы больше нет. При том подходе к вопросам нашей общей истории, который демонстрируют польские власти, не видим смысла эти вопросы с ними обсуждать», — процитировало его «РИА Новости».

Дипломат отметил, что у России имеется своё видение истории страны, которое не будут подстраивать под чьи либо представления.

Как сообщало ИА Регнум, 4 февраля Андреев заявил, что власти Польши намерены изъять ещё несколько объектов российской недвижимости в стране. По словам дипломата, дальнейшие планы в отношении недвижимости пока не известны. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Россия обязательно предпримет все возможные ответные шаги. Он напомнил о неизбежности мер взаимности в отношениях между государствами.

В начале января Генеральное консульство Польши в Санкт-Петербурге прекратило работу. Закрытие консульства стало ответной мерой на отзыв Польшей согласия на работу консульства РФ в Познани. Министр иностранных дел страны Радослав Сикорский объяснил решение тем, что Россия якобы «ведёт гибридную войну» против Украины и стран Запада, в том числе Польши.

Андреев тогда не исключил, что Польша может закрыть и другие консульства РФ, страна готова к такому развитию событий. Москва не видит необходимости в понижении уровня дипломатических отношений с Варшавой, поскольку никогда первой не делает шагов к эскалации, подчеркнул дипломат.