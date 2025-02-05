Москва, 5 февраля, 2025, 14:29 — ИА Регнум. Расчёт оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» армии России нанёс удар по месту скопления украинских формирований на территории Сумской области. Об этом 5 февраля сообщило Министерство обороны РФ.

РИА Новости/Виталий Невар

«Расчётом ОТРК «Искандер-М» нанесён ракетный удар по месту скопления живой силы и ВВСТ (вооружение, военная и специальная техника. — Прим. ред.) бригады территориальной обороны ВСУ в населённом пункте Стецковка Сумской области», — проинформировали в ведомстве.

Отмечается, что в результате нанесения ракетного удара удалось уничтожить склад боеприпасов и более 50 единиц бронированной и автомобильной техники повышенной проходимости противника.

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Как сообщало ИА Регнум, 1 февраля координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что российские военные нанесли с помощью беспилотника удар по пункту размещения украинской армии в Сумской области. Он уточнил, что в район нанесения удара направилось как минимум пять экипажей скорой помощи.

Лебедев 25 января сообщил об ударе армии России по железнодорожной станции Басы в Сумской области, на которой расположено большое количество складов и производственных помещений украинских формирований. Накануне, 24 января, координатор пророссийского николаевского сопротивления рассказал об ударе армии России по колонне грузовиков противника в Сумской области, которая двигалась в сторону села Турья, расположенного около границы с Белгородской областью.