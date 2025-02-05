Париж, 5 февраля, 2025, 14:34 — ИА Регнум. Интерпол в одностороннем порядке прекратил международный розыск обвиняемых и осуждённых в России. Об этом 5 февраля сообщил начальник организационно-правового управления генпрокуратуры РФ Сергей Плохов.

Ахметов Вадим/URA.RU/ТАСС

Он также отметил, что из-за решения исполкома, ограничивающего диалог с российскими правоохранительными органами, организация продолжает действовать в одностороннем порядке.

«Актуальной остается проблема взаимодействия с Интерполом в условиях, введённых в марте 2022 года решением исполнительного комитета Интерпола ограничительных мер в отношении сообщений, уведомлений, подготовленных по инициативе российских правоохранительных органов», — сказал Плохов в рамках «Инфофорума-2025».

По его словам, основаниями для удаления данных из реестров организации являются обращения самих разыскиваемых и их адвокатов в комиссию Интерпола по контролю за файлами.

Как передавало ИА Регнум, 28 января министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев заявил о массовых отказах других стран в выдаче преступников России. Он отметил, что необходимо сообща противодействовать политизации и искусственно нагнетаемой политической повестке, чтобы не дать сформироваться благоприятной почве для роста криминала.

В ноябре начальник Национального центра бюро (НЦБ) Интерпола МВД России Валерий Калачёв также сообщил, что за первое полугодие 2024 года в страну были экстрадированы 34 человека, объявленные в международный розыск. Кроме того, был задержан 101 человек, а установили местонахождение ещё 52.