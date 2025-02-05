Москва, 5 февраля, 2025, 14:32 — ИА Регнум. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин предложил запретить в России продажу любых алкогольных напитков, в том числе пива, лицам, не достигшим 21 года. С таким предложением 5 февраля он выступил на заседании расширенной коллегии ведомства.

Андрей Гордеев/Ведомости/ТАСС

«Для предупреждения алкоголизации молодёжи необходимо ввести запрет на продажу спиртосодержащей продукции (в том числе слабоалкогольной и пивоваренной) лицам, не достигшим 21-летнего возраста», — заявил он.

Помимо этого, председатель СК поддержал идею снизить возраст для привлечения к уголовной ответственности за совершение преступлений, связанных с продажей наркотиков, с 16 до 14 лет.

«Это позволит противодействовать криминалу, вовлекающему подростков в наркобизнес, убеждающему их в безнаказанности в связи с недостижением возраста привлечения к уголовной ответственности», — пояснил Бастрыкин.

Ранее, 13 декабря, Министерство здравоохранения РФ проинформировало об утверждении плана реализации концепции по снижению потребления алкоголя среди населения до 2030 года. Всего в плане 29 мероприятий. Для достижения цели, в частности, планируется проанализировать опыт ограничений на розничную продажу спиртного и на его выкладку возле касс. Также будут разработаны предложения о регулировании продажи самогонных аппаратов, в том числе о запрете на их продажу при определённой производительности.

11 декабря 2024 года в Госдуму внесли законопроект о запрете продавать алкоголь тем, у кого не будет специальной справки от нарколога. Подтверждать документ предлагается через портал «Госуслуги». Эта мера направлена на выявление тех, кто склонен к алкогольной зависимости. При посещениях нарколога предлагается доводить информацию о пагубном влиянии спиртного.