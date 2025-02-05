Москва, 5 февраля, 2025, 15:14 — ИА Регнум. Количество конфискованных автомобилей в России выросло почти в 10 раз с 2022 года. Такими выводами поделился 5 февраля «Коммерсантъ«», ссылаясь на судебную статистику.

Известия/Александр Казаков

Отмечается, что число конфискаций выросло с 614 случаев в 2022 году до 5,8 тыс. в 2024 году, и одной из наиболее частых причин изъятия автомобиля стало пьяное вождение.

Согласно этим данным, Конституционный суд также разрешил конфисковать машину, если она находится в залоге у кредитной организации.

«Такая мера соразмерна общественной опасности деяния, носит оправданный и объективно обоснованный характер, направлена на обеспечение общественной безопасности, предупреждение новых преступлений и не предполагает её произвольного применения», — приводит определение суда издание.

Кроме того, приводится статистика Научного центра БДД МВД России за январь–сентябрь 2024 года, согласно которой количество происшествий на дороге с участием нетрезвых водителей составило 9,7 тыс. Они становились виновниками аварии в девяти из десяти случаев, и жертвы таких ДТП исчисляются в 2,3 тыс. человек, а также ещё 12,5 тыс. считаются пострадавшими.

Издание также напомнило, что с 8 сентября 2023 года конфискованные автомобили передают для нужд Минобороны, МЧС и Народного фронта благодаря соответствующему постановлении правительства.

Как передавало ИА Регнум, с 2025 года штрафы за нарушение Правил дорожного движения были существенно повышены. В среднем плата за нарушения выросла в полтора раза. Так, если раньше за превышение скорости мог быть назначен штраф от 500 до 5 тыс. рублей, то сейчас он составляет уже от 750 до 7,5 тыс. рублей.

Гендиректор Профессиональной юридической группы АИД Давид Адамс рассказал, что с 1 января водителям также придётся отказаться от использования телефона и других посторонних предметов во время поездок. Юрист добавил, что водители нередко отвлекаются из-за еды, напитков, телефонов и вейпов, что создаёт аварийные ситуации.