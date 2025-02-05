Вашингтон, 5 февраля, 2025, 14:23 — ИА Регнум. Тяжёлый атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов», когда вернётся в состав Военно-морского флота России после модернизации, станет значимым символом мощи РФ. Об этом 5 февраля заявило американское издание The War Zone (WZ).

РИА Новости/Юрий Кавер Крейсер «Адмирал Нахимов»

Авторы материала отметили, что многолетние работы по обновлению корабля привели к ощутимым результатам. Проведена глубокая модернизация, планируется, что это будет современная единица с целым рядом новейшего оружия и систем.

Издание напомнило, что «Адмирал Нахимов» относится к проекту 1144.2М «Орлан». В ВМФ России есть один крейсер этого проекта — «Пётр Великий». Он вошёл в состав Северного флота после менее масштабной модернизации.

На «Адмирале Нахимове» планируется разместить 80 установок для запуска крылатых ракет «Калибр», «Оникс» и «Циркон». Для обеспечения противовоздушной обороны корабля поставят комплексы С-300ФМ «Форт» и несколько «Панцирей-М». Также планируется заменить многие элементы оборудования.

По данным издания, если крейсер оснастят вооружением в соответствии с планами, он станет самым мощным кораблём ВМФ России.

«Но какой бы ни была окончательная конфигурация «Адмирала Нахимова» после его возвращения в строй, этот впечатляющий военный корабль станет весьма значимым символом военно-морской мощи России и потенциально сможет прослужить еще долгие годы», — говорится в материале.

Как передавало ИА Регнум, в январе на «Адмирале Нахимове» произвели физический пуск ядерного реактора. По данным источников в оборонно-промышленном комплексе, заводские ходовые испытания крейсера планируется начать летом 2025 года, а в 2026 году — передать заказчику.

Крейсер «Адмирал Нахимов» был построен в 1983 году, ранее назывался «Калинин». Он является кораблём 1-го ранга. На модернизации находится с 1999 года, но фактические работы начались только в 2013 году.