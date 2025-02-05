Брюссель, 5 февраля, 2025, 14:19 — ИА Регнум. Несколько станций метро в Брюсселе закрыли после стрельбы на центральном вокзале Клемансо. Об этом 5 февраля сообщает Reuters со ссылкой на прокуратуру Бельгии.

Xavier Piron/IMAGO/Photo News/ТАСС

Информации о пострадавших не поступало. Стрелявшие скрылись в туннелях метро после нескольких выстрелов. По предварительным данным, полиция разыскивает двоих подозреваемых.

Источники, близкие к расследованию, сообщили местным СМИ, что стрельба могла быть связана с наркотиками.

Ранее, 3 февраля, два человека получили ранения в результате стрельбы на вокзале Аустерлиц в Париже. На вокзале был замечен мужчина, рисовавший свастику краской из баллончика. Сотрудники Национального общества французских железных дорог (SNCF) потребовали предъявить документы. В ответ он достал пистолет и начал угрожать людям. Один из сотрудников SNCF выстрелил в мужчину несколько раз и ранил подозреваемого. Лёгкое ранение получил ещё один человек. Обоим оказали помощь.

В Германии 7 января погибли два человека, ещё один был тяжело ранен в результате стрельбы. Вечером в здание машиностроительной фирмы в городе Бад-Фридрихсхалль вошёл мужчина в маске. Он ранил несколько человек из огнестрельного оружия и скрылся.