Москва, 5 февраля, 2025, 14:08 — ИА Регнум. Палестина выступает против идеи американского президента Дональда Трампа переселить жителей сектора Газа в другие страны. Об этом 5 февраля заявил журналистам посол Палестины в РФ Абдель Хафиз Нофаль на Ближневосточной конференции клуба «Валдай».

Хасан Алзаанин/ТАСС

«Мы против этого», — заявил Нофаль.

Дипломат подчеркнул, что идею Трампа также осуждают все арабские и мусульманские страны.

Как сообщало ИА Регнум, Трамп 4 февраля заявил, что инфраструктуру Газы нужно полностью снести, переселив жителей палестинского анклава в Иорданию, Египет или другие страны. Он назвал территорию Газы небезопасным местом, где всё разрушено и «царит антисанитария». Американский лидер предложил найти для палестинцев «хорошее место», построить там дома и переселить туда людей.

Против инициативы Трампа выступили главы МИД Египта, Иордании, Саудовской Аравии, ОАЭ и Катара. Также идею американского лидера осудил генеральный секретарь исполкома Организации освобождения Палестины Хусейн аль-Шейх. В письме, направленном в Госдеп США, они предложили вовлечь палестинцев в процесс восстановления Газы, разрушенной ударами израильской армии.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил, что Москва выступает за то, что урегулирование ситуации на Ближнем Востоке должно опираться на признание Израилем государства Палестина. Россия не поддерживает идею Трампа выселить жителей Газы с их земель.