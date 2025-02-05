Мелитополь, 5 февраля, 2025, 14:10 — ИА Регнум. МИД Украины лжёт, заявляя, что ротация персонала Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожской АЭС была отложена из-за отсутствия гарантий безопасности от России. Об этом 5 февраля рассказал постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

Юрий Войткевич/РИА Новости

«Это ложь. Минобороны России предоставило все заверения. Проблема в том, что Киев пытается ввести новые требования, выходящие за рамки устоявшейся практики», — написал Ульянов в Telegram-канале.

Ранее, 10 декабря, глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что дрон атаковал один из автомобилей, на котором эксперты агентства ехали к Запорожской АЭС, в результате нападения никто не погиб. Он решительным образом осудил произошедшее, назвав недопустимыми атаки на атомные электростанции и ещё более неприемлемыми удары по специалистам, обеспечивающим безопасность ядерных объектов.

Позже, 11 декабря, Россия выступила с осуждением атаки на экспертов МАГАТЭ со стороны ВСУ. Уточняется, что такие действия киевского режима являются очевидной провокацией перед созванной по инициативе украинской стороны 12 декабря внеочередной сессией Совета управляющих МАГАТЭ.

Как передавало ИА Регнум, 5 января ВСУ с помощью беспилотника атаковали тренажёрный центр Запорожской АЭС. Удар был нанесён по крыше корпуса «Г», где находится единственный в мире полномасштабный тренажёр реакторного зала. Никто не пострадал, разрушений не было. В пресс-службе станции отметили, что атаки со стороны ВСУ на АЭС являются прямым нарушением принципов обеспечения ядерной безопасности, которые были установлены МАГАТЭ в Совете Безопасности ООН.